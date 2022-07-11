Сенатор Джабаров высказался о запрете Литвы транзита в Калининградскую область

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Литва «испытывает терпение» России, продолжая ограничивать транзит в Калининградскую область. Об этом он сообщил RT.

«Если это будет затягиваться, мы их (ответные меры. — RT) немедленно применим. Думаю, Литва провоцирует на введение ответных мер… Это опасная игра, затеянная литовцами», — добавил сенатор.

Ранее литовские СМИ со ссылкой на таможню сообщили, что руководство страны расширило ограничения на транзит товаров в Калининградскую область, запретив перевозить по своей территории из России цемент, алкоголь и другие товары.