Сенатор Джабаров высказался о позиции Чехии в отношении России

Из-за действия чешских властей по отношению к России страны приближаются к условиям холодной войны. Таким мнением поделился член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров в беседе с «ПолитРоссией».

Член рабочей группы по подготовке новой чешкой программы по отношению к России Мартин Дворжак заявил, что страна планирует принять «закон Магнитского». Этот документ позволяет накладывать ограничения на лиц, которых чешские власти подозревают в нарушении прав человека. Подобное законодательство сейчас действует в шести странах. Владимир Джабаров отметил, что подобное нововведение свидетельствует о желании Чехов испортить отношения с Россией.

«Чехия — это страна, которая всегда относилась очень доброжелательно к России, и в которую всегда любили ездить россияне. И мне искренне жаль, что она встала на такой откровенный русофобский путь. Я думаю, что это явная ошибка Чехии, потому что такими шагами они просто возвращают нас к реалиям холодной войны», — отметил российский политик.