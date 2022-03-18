Сенатор Джабаров высказался о давлении США на Китай

США предупредили Китай о последствиях в случае поддержки действий России. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена для радио Sputnik прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Президент Байден даст ясно понять, что Китай будет нести ответственность за любые предпринимаемые им действия по поддержке российской агрессии», — заявил Блинкен.

По словам Джабарова, Китай не будет «стоять за Россию горой», но и не позволит угрозы в свою сторону от США.

«Это очень мощная страна, полтора миллиарда населения, Китай уверен в своих темпах развития. Китай пользуется поддержкой и дружбой с Россией, как говорят в Китае, мы стоим спина к спине. Думаю, что попытка Байдена склонить Китай к тому, чтобы он присоединился ко всем санкциям, бесполезна», — сказал Джабаров.