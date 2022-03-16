Сенатор Джабаров: выход из Совета Европы принесет России финансовую выгоду

Выход России из Совета Европы позволит стране сохранить деньги, которые тратились на взносы. Об этом Lenta.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что права человека, прописанные в Европейской конвенции, в любом случае также закреплены Конституцией РФ.

«Исключение России из Совета Европы не значит ничего, кроме экономии 32,5 миллиона евро ежегодно. Что касается прав человека, то все требования конвенции по правам человека при вступлении мы выполнили, они все находятся в нашей Конституции. Российские граждане защищены своей Конституцией», — считает Джабаров.

Исключение составляет мораторий на смертную казнь, которые после выхода России из организации может быть снят. Но такое решение имеет право принять только Конституционный суд РФ.