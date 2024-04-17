Мир 17 апреля 2024, 13:20 Сенатор Джабаров: во время атаки на Израиль Иран хотел прощупать «Железный купол»

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с сайтом телеканала «Звезда» высказал мнение, что Иран последней атакой на Израиль хотел прощупать систему противоракетной обороны «Железный купол».

По мнению сенатора, Иран имеет в своем арсенале более новые разработки ракет.

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«У Ирана, наверняка, есть более новые разработки. Конечно, это не наш гиперзвук. У них совершенно другого, более низкого качества ракеты», — сказал он.

В заключение Джабаров добавил, что обе стороны должны забыть про свои амбиции и сесть за стол переговоров, чтобы не разгорелась большая война.