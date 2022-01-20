Сенатор Джабаров усомнился в угрозах Байдена в адрес России

Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России потеряют возможность проводить операции с долларом США. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал эти угрозы.

Джабаров назвал заявление президента США «передергиванием фактов». Он усомнился в том, что США пошли бы на такой шаг, поскольку это навредило бы в первую очередь им самим.

«Если они запретят хождение доллара стране, которая является крупнейшим поставщиком энергоресурсов, другого сырья, то, я думаю, проблемы возникнут не у России, а у стран, с которыми мы будем работать. Тогда мы будем пытаться делать расчетной валютой российские рубли», — считает сенатор.