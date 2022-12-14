Мир 14 декабря 2022, 19:26 Сенатор Джабаров рассказал, зачем США поставляют оружие на Украину Сенатор Джабаров отметил, что США толкают РФ на конфликт с НАТО поставками оружия Украине

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Поставляя вооружение Киеву, США подталкивают Россию к конфликту с НАТО. Таким мнением поделился первый зампредседателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Специалист напомнил, что Соединенные Штаты собираются поставлять Киеву ЗРК Patriot. Это может подтолкнуть к началу третьей мировой войны.

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Джабаров также отметил, что такими действиями США провоцируют РФ на прямой конфликт с НАТО, однако это вряд ли напугает Россию, написал Daily Moscow.

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