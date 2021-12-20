Сенатор Джабаров рассказал, в какой ситуации возможен прямой конфликт между РФ и НАТО

Прямой конфликт между Россией и НАТО возможен в том случае, если НАТО не начнет учитывать интересы РФ. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что прямое столкновение маловероятно. Избежать его — в интересах обеих сторон.

«Если НАТО и Соединенные Штаты Америки не будут учитывать наши интересы, то у нас просто не останется выхода жестко противостоять вот этому ползучему движению НАТО к нашим границам. У нас есть конкретные предложения, которые мы передали в Вашингтон и Брюссель. Посмотрим, что ответят нам наши „партнеры“, и готовы ли они сесть за стол переговоров и обсуждать те соглашения, проект которых мы им передали», — заключил сенатор.