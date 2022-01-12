Сенатор Джабаров раскритиковал слова представителя Госдепа Прайса о военных учениях в России

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал слова официального представителя Госдепа США Неда Прайса о военных учениях на территории России. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным сайта «Утро.ру», Прайс сказал, что Россия должна отчитаться об учениях на западе страны или вообще их прекратить. Джабаров считает, что правительства США этот вопрос не касается.

«Какое ваше дело, что мы где проводим? Мы же не вмешиваемся ни в то, что проходит в штате Алабама, ни в то, что проходит в штате Невада и еще где-то», — отметил он.