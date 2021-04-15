Сенатор Джабаров прокомментировал введение санкций США против РФ

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал введение санкций США против ряда российских организаций, написал Life.

По его мнению, эти ограничения являются попытками Вашингтона сдержать преимущество РФ в области обороны.

«Что касается организаций [из санкционного списка], то они из области кибербезопасности и оборонной сферы, это тоже понятно. Ведь их очень волнует, что Россия в последнее десятилетие совершила качественный рывок вперед в области вооружения и средств связи», — поделился мнением Джабаров.

Сенатор уверен, что, если встреча президента России Владимира Путина и главы США Джозефа Байдена состоится, это станет еще одним поводом указать американцам на неподобающее поведение.