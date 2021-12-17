Сенатор Джабаров прокомментировал реакцию Украины и США на резолюцию против нацизма

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал реакцию Украины и США на принятую ООН резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Эти две страны были единственными выступившими против принятия.

«Ее уже не первый раз принимают, и все разы, которые были до этого, только две страны были против: США, которые с нами боролись с нацизмом в одном ряду. И Украина, которая сама пострадала от нацистской Германии, будучи в составе СССР», — сказал Джабаров.

Он добавил, что власти Украины «симпатизируют неонацистам» и назвал «печальным» тот факт, что демократические страны выступают против такой резолюции.