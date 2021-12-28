Сенатор Джабаров призвал МИД Украины не вмешиваться в отношения России и США

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT ответил на заявление МИД Украины. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что США и НАТО не согласятся выполнить выдвинутые РФ гарантии безопасности.

«Я бы сказал не очень литературно: его забыли спросить США и НАТО», — сказал сенатор.

Он добавил, что Кулебе следует заниматься вопросами, связанными с Украиной, а не вмешиваться в отношения между Россией, США и НАТО.