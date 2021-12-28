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    28 декабря 2021, 15:47

    Сенатор Джабаров призвал МИД Украины не вмешиваться в отношения России и США

    Полина Гребенщикова

    Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT ответил на заявление МИД Украины. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что США и НАТО не согласятся выполнить выдвинутые РФ гарантии безопасности.

    «Я бы сказал не очень литературно: его забыли спросить США и НАТО», — сказал сенатор.

    Он добавил, что Кулебе следует заниматься вопросами, связанными с Украиной, а не вмешиваться в отношения между Россией, США и НАТО.