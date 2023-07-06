Мир 06 июля 2023, 12:52 Сенатор Джабаров предположил, что Великобритания попробует с помощью спецслужб поссорить членов ШОС

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Факт расширения ШОС и вступления в нее Ирана не может не волновать западные страны, включая Великобританию. Об этом сайту телеканала «Звезда» заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, британцы могут болезненно отреагировать на растущую силу и потенциал ШОС. Особенно в свете появления новых заявок на вступление. Попасть в организацию хочет уже не только Белоруссия, но и другие страны. И это может вызвать провокации со стороны Великобритании.

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«Они попытаются использовать спецслужбы, интриговать, для того, чтобы взорвать внутри ШОС. Но я думаю, что мир уже научился коварству англосаксов, поэтому мы все будем бдительны», — объяснил Джабаров.

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