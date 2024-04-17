Мир 17 апреля 2024, 13:15 Сенатор Джабаров предположил, что США сейчас сосредоточатся на помощи Израилю, а не Украине

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с сайтом телеканала «Звезда» высказал предположение, что сейчас Соединенные Штаты сосредоточатся на помощи Израилю, а не Украине.

Несмотря на финансовую поддержку Израиля, президенту Джо Байдену все же удастся «протащить» через конгресс пакет военной помощи Украине. Другое дело, что она получит его не в том объеме, как было запланировано изначально, считает сенатор.

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«Израиль потерял очень много ракет систем ПВО во время атаки Ирана. Туда несколько миллиардов ушло — их надо восстановить. Мало того, что деньгами, надо ракеты еще произвести, чтобы поставить Израилю», — сказал он.

С конца 2023 года американские законодатели не могут согласовать выделение Украине 60 миллиардов долларов. Чтобы предоставить средства, необходимо получить одобрение обеих палат конгресса.