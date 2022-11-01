Сенатор Джабаров объяснил, почему Турция не станет присоединяться к антироссийским санкциям | 360°

Мир 01 ноября 2022, 14:41 Сенатор Джабаров объяснил, почему Турция не станет присоединяться к антироссийским санкциям Сенатор Джабаров: Турция умеет работать с разными партнерами

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Поведение Турции говорит о том, что власти этой страны умеют работать с разными партнерами и не станут присоединяться к антироссийским санкциям. Такую мысль в разговоре с NEWS.ru озвучил сенатор Владимир Джабаров.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проявляет себя как надежный партнер.

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«Не один десяток лет Турция „стоит в очереди“ на принятие в ЕС. Однако это все никак не произойдет, и, кажется, Анкара уже даже рада такому развитию событий», — добавил сенатор.

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Несмотря на давление со стороны США, Турция умеет отстаивать свою позицию, заключил Джабаров.

Ранее посол РФ Турции Алексей Ерхов обвинил Запад в принуждении турецких властей к присоединению к антироссийским рестрикциям.