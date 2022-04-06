Сенатор Джабаров объяснил, почему Китай заинтересован в хороших отношениях с Россией

Первый заместитель руководителя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Китай заинтересован в поддержании хороших отношений с Россией. По его словам, Пекин понимает влияние американских властей на Европу. Об этом написала «Общественная служба новостей».

Джабаров отметил, что власти КНР видят, что как только Россия будет ослаблена, следующая цель у США — Китай. В Белом доме этого особо не скрывают, поскольку «растущая экономическая мощь Китая действительно пугает и американцев, и европейцев», добавил сенатор.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И сообщил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о том, что Пекин не имеет никаких геополитических интересов в сложившейся ситуации на Украине. Власти страны заинтересованы в установлении мира и прекращении огня.