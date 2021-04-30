Сенатор Джабаров объяснил, какой стране выгодны санкции против РФ

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров объяснил, какому государству выгодны санкции против нашей страны, написал сайт RT.

«Конечно, это выгодно прежде всего США. Американцы преследуют здесь две цели, сразу двух зайцев убивают: во-первых, не дают возможности самой Европе развиваться, они всегда видели в Европе, особенно в объединенной, конкурента, а во-вторых, как бы наносят ущерб России», — подчеркнул сенатор.

Как он считает, Франция, Германия и Великобритания осознают, что разрушение экономических связей с РФ, а особенно отключение от SWIFT является «нанесением урона самим этим странам». По словам сенатора, европейские государства, которые тесно связаны с Россией, каждый год теряют миллиарды евро из-за санкций.