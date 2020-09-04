«Популизм и провокация»: в России ответили на призыв НАТО раскрыть программу «Новичок»

Россия строго соблюдает договор о запрещении химического оружия и давно не производит никаких отравляющих веществ. Призыв НАТО раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу «Новичок» — это провокация и популизм. Таким мнением с «360» поделился сенатор Владимир Джабаров.

«Вы знаете, это заявление чисто популистское и провокационное, поскольку Россия в соответствии с договором о запрещении химического оружия давным-давно не производит никаких химических веществ. А тем более „Новичок“ — это вообще ушло в прошлое. Это изобретение советского периода», — заявил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что запасы «Новичка» могут находиться в Грузии и на Украине.

«Я, кстати, не исключаю, что кто-то на той же самой Украине использовал эту ситуацию, видимо, по указке старших товарищей из Лондона и провернул такую комбинацию. Навальный вылетел из Омска абсолютно не отравленным человеком. У нас нет никаких данных. Нам не предоставили никаких экспертных заключений. Надо разбираться прежде всего врачам и специалистам», — подытожил собеседник.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок» и сотрудничать с организацией в расследовании дела Алексея Навального.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске. Спустя два дня его перевезли на лечение в берлинскую клинику. Правительство Германии утверждает, что в организме мужчины якобы обнаружили следы яда из группы «Новичок». Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе рассказал «360», что эта ситуация напоминает историю с отравлением Скрипалей в Великобритании.