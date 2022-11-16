Мир 16 ноября 2022, 19:01 Сенатор Джабаров назвал падение ракеты в Польше провокацией Киева Сенатор Джабаров: падение ракеты в Польше является попыткой втянуть НАТО в конфликт

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Упавшая на территории Польши ракета могла являться провокацией ВСУ для того, чтобы втянуть страну в конфликт. Таким мнением поделился первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Джабаров подчеркнул, что данное происшествие вполне может быть ошибкой средств ПВО. Однако он не стал бы исключать возможность того, что падение ракеты могло случиться намеренно.

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«Когда Украина почувствует, что уже не может рассчитывать на поставки из стран НАТО, она может пойти на такие провокации, чтобы втянуть страны альянса в конфликт», — заявил эксперт.

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