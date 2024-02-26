Мир 26 февраля 2024, 17:29 Сенатор Джабаров назвал ожидаемым решение Дании завершить расследование по «Северным потокам»

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То, что Дания решила закончить расследования подрыва «Северных потоков», — это вполне ожидаемый исход. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что Дания сильно зависит от США, поэтому другого решения в России от нее и не ждали. По словам политика, завершение расследования лишь в очередной раз доказывает, что за диверсией стояли американцы.

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«Так сегодня выглядит независимое расследование западных стран, полностью находящихся под влиянием Вашингтона. Жаль», — сказал сенатор.

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