25 августа 2023, 19:09
Сенатор Джабаров назвал арест Трампа «ошибкой Байдена»
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что арест экс-президента США Дональда Трампа является большой ошибкой нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.
По его словам, американский лидер пытается любой ценой отстранить Трампа от предстоящих выборов.
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«Это уникальный случай в истории Америки, но для Трампа он пойдет на пользу. Во всем мире любят жалеть обиженных, он как раз выступает в этой роли», — добавил сенатор.
Плоды работы действующей администрации Белого дома все мы увидим очень скоро, отметил Джабаров.
Дональд Трамп
Джо Байден
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