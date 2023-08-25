Мир 25 августа 2023, 19:09 Сенатор Джабаров назвал арест Трампа «ошибкой Байдена»

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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что арест экс-президента США Дональда Трампа является большой ошибкой нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

По его словам, американский лидер пытается любой ценой отстранить Трампа от предстоящих выборов.

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«Это уникальный случай в истории Америки, но для Трампа он пойдет на пользу. Во всем мире любят жалеть обиженных, он как раз выступает в этой роли», — добавил сенатор.

Плоды работы действующей администрации Белого дома все мы увидим очень скоро, отметил Джабаров.