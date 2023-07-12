Мир 12 июля 2023, 19:55 Сенатор Джабаров: на саммите НАТО Зеленский понял, что никому не нужен

Читать 360tv в

Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе выглядел очень печальным, потому что понял, что он никому не нужен. Таким мнением с News.ru поделилися первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что украинского президента долго кормили красивыми обещаниями. Но на деле же слова так и остались словами, а все западные лидеры преследуют только свои личные цели.

Реклама

«Та тоска, с которой Зеленский вчера смотрел в объективы телекамер, говорит сама за себя. Он же сам должен все прекрасно понимать. Ведь все обещанные ему красивые памятники исчезают на глазах. Также Зеленский очевидно понял, что он уже особо никому не нужен», — подчеркнул Владимир Джабаров.

Авторы: