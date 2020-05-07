Сенатор Джабаров: на Балканах США ведет информационную войну против России

«Об этом даже смешно говорить. В наше время 140 тысяч долларов (да еще на несколько государств!) это просто ничто. Особенно если посмотреть цены на московском рынке жилья — можно сказать, что фактически США подарили Балканам хорошую однокомнатную квартиру не в самом престижном районе нашей столицы», — отметил Джабаров.

По его мнению, Россия всегда поддерживала балканские государства.

«Так что это очередная серия пропагандистских атак, которую американцы устраивают против РФ. И логика, которую они под это подводят, просто смешна», — уточнил парламентарий.

Джабаров добавил, то беспорядки возникают «везде, куда суют свой нос американцы».

«Так было и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке. Следующая на очереди — Венесуэла, где они всеми правдами и неправдами пытаются свергнуть демократическое правительство президента республики Николаса Мадуро», — добавил он.