Мир 16 апреля 2024, 12:53 Сенатор Чижов: использование ЕС замороженных российских активов может ударить по Бреттон-Вудской валютной системе

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» заявил, что использование ЕС замороженных активов РФ способно сказаться на Бреттон-Вудской валютной системе.

«Если украденные российские активы будут пущены в дело, то это может нанести удар финансовой системе, от которого она уже может не оправиться», — сказал он, комментируя возможную передачу денег Украине.

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Сенатор выразил мнение, что в Европейском союзе давно сформировался тупик, и перспектив его преодоления пока не просматривается.