Сенатор от Техаса Тед Круз заявил, что продолжит выступать против кандидатуры Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления. Он будет это делать, пока администрация Байдена не расширит санкции против «Северного потока — 2».

«Я сниму блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина», — заявил республиканец в своем Twitter.

Американская система устроена так, что даже единственный сенатор может задержать утверждение той или иной кандидатуры на существенный срок, хотя и не остановить его полностью. Бернса уже единогласно одобрил профильный комитет. Ожидается, что верхняя палата конгресса сможет утвердить его даже без согласия Круза.

Американская администрация в конце февраля внесла судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС» в санкционный список. Однако сенатские республиканцы утверждают, что этого мало, и требуют расширения ограничительных мер.

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, идущие от побережья России через Балтийское море и экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании в Германию. После запуска объем сырья, который пойдет по трубам, составит 55 миллиардов кубометров. Против проекта активно выступают США. Вашингтон продвигает в Европу американский СПГ.