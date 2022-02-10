Сенат США зашел в тупик с санкциями против России

Правительство США испытывает определенные трудности с работой над законом о российских санкциях. Такое заявление сделал глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес.

Корреспондент CNN спросил у сенатора, как проходит рассмотрение законопроекта о санкциях против России. Менендес оценил ситуацию как «тупиковую».

«Думаю, мы зашли в тупик», — процитировало его слова РИА «Новости».

Менендес заявил, что у конгрессменов возникли разногласия, связанные с санкциями против российского правительства. Власти США хотят ввести их в случае эскалации конфликта на Украине, напомнил он. Не исключено, что они также затронут проект российского газопровода «Северный поток —2».

Возможное ухудшение ситуации на Украине приведет к тому, что США будут выступать против запуска «Северного потока — 2». Такое заявление ранее сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее мнению, строительство газопровода подрывает национальную безопасность Европы.