Мир 13 февраля 2024, 14:54 Сенат США заявил о готовности принять законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню Проект о помощи Украине и Израилю набрал нужное число голосов в сенате США U.S. Department of Defense

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Законопроект о выделении 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал нужное количество голосов в американском сенате. Об этом сообщило агентство Reuters.

За проголосовали 70 сенаторов, против — 29. Теперь при условии одобрения документа в сенате проект должен поступить на рассмотрение палаты представителей конгресса США.

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Пока сенаторы проголосовали за его рассмотрение. Планируется, что его могут принять в среду, уточнила Lenta.ru.

Причем выделение помощи Украине, по информации Reuters, одобрят, несмотря на позицию республиканцев, которые не были готовы к компромиссу по этому вопросу и выступали против этого предложения.

Спикер нижней палаты американского конгресса Майк Джонсон предупреждал, что палата представителей не будет рассматривать пакет помощи Украине и Израилю, пока не решит вопрос об ужесточении охраны границы с Мексикой.