Сенат США захотел расследования из-за задержки военной помощи Киеву

«Задержка, похоже, препятствует уставному обязательству министерства предоставлять Украине помощь в сфере безопасности в критический момент и вызывает серьезные вопросы о том, не были ли сотрудники министерства обороны вовлечены в какую-либо схему, нацеленную на политического оппонента», — написал Ричард Дурбин инспектору Пентагона Гленну Файну.

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Дурбин потребовал от Файна рассказать, почему военное ведомство вовремя не оказало финансовую помощь Украине, было ли поручено кому-то из Пентагона замедлить этот процесс или вовсе прекратить выделение средств. Демократ также поинтересовался, знал ли кто-то из сотрудников ведомства о подобных просьбах со стороны президента США или его подчиненных.

Ранее Дональд Трамп объявил, что Вашингтон не станет выделять деньги Киеву, пока Европа и другие страны не окажут Украине финансовую поддержку. Однако его оппоненты считают, что причины приостановки финансовой помощи кроются в другом.

Так, Белый дом опубликовал расшифровку разговора президентов США и Украины. В беседе американский лидер попросил Владимира Зеленского посодействовать в расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, Хантера. Байден является одним из кандидатов в президенты на американских выборах в 2020 году.

Демократы считают, что глава Белого дома просил об этом в обмен на финансовую помощь Вашингтона Киеву. Противники Трампа считают, что он пытался таким образом дискредитировать Байдена. Президент США отрицает это.