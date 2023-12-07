Мир 07 декабря 2023, 01:43 Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине Сенат США отказался вынести на голосование законопроект о помощи Украине Unsplash

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Сенат США заблокировал рассмотрение законопроекта о выделении многомиллиардной помощи Украине и Израилю. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию заседания.

Представители демократической партии требовали завершить дебаты и поставить законопроект о выделении денег на голосование. Для этого нужно было, чтобы за это решение проголосовали 60 сенаторов. Но ходатайство не набрало нужного числа голосов, так что рассмотрение документа снова отложили.

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Ранее американские СМИ сообщали, что демократы и республиканцы не достигли компромисса по поводу законопроекта о военной помощи Украине и Израилю. Члены Республиканской партии требовали внести в этот законопроект меры по борьбе с миграционным кризисом и защите американской границы. Но демократы в последний момент вычеркнули этот пункт из проекта закона.

Во вторник, 5 декабря, телеканал NBC News сообщил, что к онгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине с 25 октября — после назначения Майка Джонсона новым спикером Палаты представителей.