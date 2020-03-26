Сенат США выделил на помощь экономике два триллиона долларов

Итак, что включает пакет мер, разработанный американскими властями, и какие суммы будут потрачены?

Поддержка городов, штатов и предприятий в них, которые больше всего пострадали или пострадают в будущем из-за пандемии коронавируса. На эти цели выделят 500 миллиардов долларов. Сюда же входят средства для поддержки всех пассажирских авиаперевозчиков страны.

Малый бизнес, который, очевидно, также пострадает из-за отмены большинства различных мероприятий и всеобщего карантина. На поддержку этого сегмента экономики власти США выделяют 350 миллиардов долларов.

Расширенное страхование безработицы — 250 миллиардов.

Непосредственная борьба с коронавирусом — 46 миллиардов долларов.

Еще 500 миллиардов долларов направят на поддержку жителей страны — тех, у кого доход меньше 75 тысяч долларов в год. Государство окажет таким гражданам финансовую помощь в размере 1,2 тысячи долларов за человека. Дети также получат выплату — 500 долларов за каждого ребенка.

Отдельной строкой сенат США упомянул бизнес-структуры, принадлежащие президенту страны Дональду Трампу. Все они не могут рассчитывать на помощь.

А что в России? Накануне президент страны Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он определил список мер в борьбе с коронавирусом.