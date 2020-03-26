    26 марта 2020, 10:33

    Сенат США выделил на помощь экономике два триллиона долларов

    Эля Данилюк

    Поддержка малого бизнеса, расширенное страхование безработицы, налоговые каникулы — все это часть списка мер для поддержки экономики США. Сенат страны принял соответствующий законопроект, сообщает РИА «Новости».
    Сенат США выделил на помощь экономике два триллиона долларов

    Итак, что включает пакет мер, разработанный американскими властями, и какие суммы будут потрачены?

    Поддержка городов, штатов и предприятий в них, которые больше всего пострадали или пострадают в будущем из-за пандемии коронавируса. На эти цели выделят 500 миллиардов долларов. Сюда же входят средства для поддержки всех пассажирских авиаперевозчиков страны.

    Малый бизнес, который, очевидно, также пострадает из-за отмены большинства различных мероприятий и всеобщего карантина. На поддержку этого сегмента экономики власти США выделяют 350 миллиардов долларов.

    Расширенное страхование безработицы — 250 миллиардов.

    Непосредственная борьба с коронавирусом — 46 миллиардов долларов.

    Еще 500 миллиардов долларов направят на поддержку жителей страны — тех, у кого доход меньше 75 тысяч долларов в год. Государство окажет таким гражданам финансовую помощь в размере 1,2 тысячи долларов за человека. Дети также получат выплату — 500 долларов за каждого ребенка.

    Отдельной строкой сенат США упомянул бизнес-структуры, принадлежащие президенту страны Дональду Трампу. Все они не могут рассчитывать на помощь.

    А что в России? Накануне президент страны Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он определил список мер в борьбе с коронавирусом.