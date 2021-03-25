Сенат США впервые за историю одобрил кандидатуру трансгендера

Сенат США утвердил Рэйчел Левин на пост помощника министра здравоохранения и социальных служб. Она стала первым трансгендером, который получил одобрение сенаторов, сообщило РИА ФАН.

«Администрация Байдена внесла в свои ряды много исторических новинок. Утверждение Рэйчел Левин представляет собой еще одну важную веху для американского ЛГБТ-сообщества», — заявил лидер сенатского большинства Чак Шумер.

Левин трудилась секретарем в минздраве Пенсильвании с 2017 года. За ее кандидатуру отдали свои голоса 52 сенатора, оказались против — 48. Не одобрили идею назначения Левин помощником министра республиканцы, в то время как поддержали инициативу демократы.

На женщину обрушилась критика, когда в Пенсильвании стали массово умирать жители престарелых домов, так как учреждения продолжали принимать пациентов с коронавирусом. Недавно республиканцы выдвинули обвинения в том, что Левин скрывала данные о смертях в домах престарелых в период пандемии. Журналисты заметили, что в еженедельных отчетах минздрава штата все время отсутствуют данные по более чем 100 из 693 учреждений в штате.

Помимо прочего, в прошлом году Левин критиковали за то, что она увезла свою мать из дома престарелых в Пенсильвании во время вспышки COVID-19.