Сенат США рассмотрит закон о блокировке сделок с золотым резервом России

Американские сенаторы намерены закрыть российскому Центробанку возможности поддерживать курс рубля путем продажи золотых запасов. Они подготовили законопроект о вторичных санкциях в отношении потенциальных покупателей российского драгоценного металла. Об этом сообщил на своем сайте один из разработчиков документа, сенатор-республиканец Джон Корнин.

В заявлении американского политика говорится, что российская экономика находится в состоянии свободного падения. Дополнительные ограничения не позволят России распродать свои золотые запасы для поддержки своей экономики.

«Поскольку Россия готова использовать любую лазейку, чтобы обойти экономические санкции, то конгресс должен перекрыть все пути и, в частности, затруднить продажу российского золота», — подчеркнул Корнин.

По словам сенатора, в случае принятия законопроект еще больше изолирует Россию от мировой экономики и усложнит финансирование спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин в конце февраля объявил о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Такой приказ он отдал в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.

В ответ на специальную операцию США, Евросоюз, Великобритания, а также ряд других стран объявили о санкциях против России. Под ограничения подпал Центробанк России. Все его активы в Евросоюзе заморозили, а Вашингтон ввел запрет на сделки с ценными бумагами регулятора на вторичном рынке.