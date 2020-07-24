Две палаты Конгресса составляют свои проекты расходов на оборону, после чего их объединяет согласительная комиссия. Конечный вариант выносится на голосование всему Конгрессу, после чего документ подписывает президент.

США препятствуют выход российского газа на европейские рынки, чтобы продавать туда свой сжиженный природный газ. Сейчас уже действуют санкции, которые затрагивают страховые компании, а также компании по прокладке труб. Некоторые уже покинули «Северный поток — 2».

Ожидается, что список ограничений расширится. Под него могут попасть компании, которые будут «способствовать продаже, аренде или предоставлению» судов для прокладки «Северного потока — 2». При этом глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что Россия сможет сама достроить газопровод.

Всего на оборону будет потрачено 732 миллиарда долларов. В оборонный проект также входит программа «Европейская инициатива сдерживания», главной целью которой является Россия, на нее предполагается выделить 3,8 миллиарда долларов. Трамп ранее заявлял, что расходы на оборону предполагают стратегическую конкуренцию с Россией и Китаем, а также на ядерные испытания.