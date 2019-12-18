Сенат США принял крупный пакет санкций против России

Крупный пакет антироссийских санкций, который обязывает президента США Дональда Трампа ввести запретительные меры против суверенного долга России, одобрил комитет по иностранным делам сената Конгресса США.

Об этом стало известно агентству Bloomberg. За эту инициативу сенаторы должны были голосовать еще на прошлой неделе. Теперь документ будет рассмотрен сенатом полного состава, который вправе внести в него некоторые коррективы.

Против принятия законопроекта выступила Торговая палата США. Ее эксперты утверждают, что мера нанесет американским компаниям огромный ущерб. Организация ранее предоставила комитету точку зрения деловых кругов, которые заявили, что санкции нельзя делать «карательными», а можно направлять их только против «конкретных целей».

Запрет на суверенный долг РФ не позволит американским банкам покупать облигации в рублях, что «ограничило бы способность этих банков обслуживать своих американских корпоративных клиентов, работающих в России». Палата настоятельно порекомендовала пересмотреть законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA).