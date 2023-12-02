Мир 02 декабря 2023, 08:35 Сенат США примет решение по пакету помощи Украине не раньше 11 декабря — СМИ Bloomberg: сенат США проведет голосование о помощи Украине после 11 декабря Christoph Soeder/dpa/globallookpress

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Сенат США не сможет проголосовать по новому пакету помощи Украине до 11 декабря. Решение по пакетному запросу американского лидера Джо Байдена о поддержке Израиля и ВСУ примут после рождественских каникул, сообщил Bloomberg.

«Голосование в Сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря. Сенат планирует отправиться на рождественские каникулы 15 декабря», — отметило издание.

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Источник агентства предупредил, что из-за разногласий в сенате голосование могут перенести на более поздний срок.

Ранее журнал American Conservative предположил, что конгресс США не станет в ближайшее время согласовывать отправку Украине нового пакета помощи. Против поддержки ВСУ выступают республиканцы, которые «готовы разорвать в клочья» новый проект закона, добавили в издании. Журналисты также указали на маловероятность утверждения в конце 2023 или в начале 2024 года пакета помощи, если он не будет привязан к Израилю или к обеспечению безопасности на границах США.