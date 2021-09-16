Сенат США предложил Байдену урезать расходы на ядерное оружие

Группа сенаторов-демократов призвала президента США Джо Байдена сократить расходы на ядерное оружие. Об этом написал RT.

Сенаторы отметили усилия Байдена по снижению вероятности ядерной войны и зависимости США от ядерного оружия. В письме, направленном президенту, они обращают внимание на то, что проект бюджета на следующие 10 лет сохраняет или увеличивает расходы на каждую программу ядерного оружия, предложенную администрацией бывшего президента Дональда Трампа. В бюджете на 10 лет предусмотрено 634 миллиарда долларов на поддержку ядерного вооружения.

«Мы просим вас отменить решения администрации Трампа по увеличению расходов на дорогостоящее, ненужное и очень опасное ядерное оружие», — говорится в обращении конгрессменов.