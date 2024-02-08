08 февраля 2024, 23:44
Сенат США поддержал проект о помощи Украине
Пакет помощи Украине прошел процедурное голосование в сенате США
Проект о помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы страны прошел процедурное голосование в сенате США. Трансляцию заседания вели на сайте верхней палаты американского конгресса.
Согласно законопроекту, на помощь Украине и Израилю выделят 95 миллиардов долларов, инициатива набрала необходимые 60 голосов. Далее законопроект вынесут на общее голосование в сенате, и при одобрении отправят на рассмотрение в палату представителей.
Реклама
Журналист американской газеты The New York Times предположил, что не сумев согласовать финансирование Украины, США попытаются переложить эти обязательства на Евросоюз. В США обсуждают возможность обмена вооружениями или возможность заставить европейские страны платить за американское оружие и отправлять его на Украину.
США
Израиль
Оружие
Евросоюз
Украина
Деньги
Реклама
Реклама