Мир 08 февраля 2024, 23:44 Сенат США поддержал проект о помощи Украине Пакет помощи Украине прошел процедурное голосование в сенате США Pixabay

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Проект о помощи Украине и Израилю без выделения денег на охрану границы страны прошел процедурное голосование в сенате США. Трансляцию заседания вели на сайте верхней палаты американского конгресса.

Согласно законопроекту, на помощь Украине и Израилю выделят 95 миллиардов долларов, инициатива набрала необходимые 60 голосов. Далее законопроект вынесут на общее голосование в сенате, и при одобрении отправят на рассмотрение в палату представителей.

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Журналист американской газеты The New York Times предположил, что не сумев согласовать финансирование Украины, США попытаются переложить эти обязательства на Евросоюз. В США обсуждают возможность обмена вооружениями или возможность заставить европейские страны платить за американское оружие и отправлять его на Украину.