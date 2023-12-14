Мир 14 декабря 2023, 07:46 Сенат США поддержал оборонный бюджет на рекордные 886 млрд долларов Сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2024 год Unsplash

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Американский сенат одобрил оборонный бюджет страны на следующий финансовый год. Законодатели проголосовали выделить Пентагону 886 миллиардов долларов. Об этом сообщила газета The Hill.

Согласно документу, США выделят на оборонные нужды рекордные ассигнования. Финансирование примерно на 3% превысило военный бюджет прошлого года.

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«Принятие NDAA (закон о полномочиях национальной обороны – прим. ред.) позволит нам держать оборону против России, твердо противостоять Коммунистической партии Китая и гарантировать, что оборона Америки останется на самом современном уровне», — отметил сенатор Чак Шумер.

В проект оборонного бюджета включили пакет военной помощи Украине, который составил 300 миллионов долларов. В случае необходимости сенаторы запланировали выделить стране такую же сумму и в 2025 финансовом году.

Ранее в конгрессе США произошел раскол из-за вопроса финансирования Украины. По информации The New York Times, запрос президента США Джо Байдена о выделении дополнительной помощи стране завел его в тупик.