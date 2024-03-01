Мир 01 марта 2024, 07:50 Сенат США поддержал краткосрочный бюджет правительства Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании РИА «Новости»

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Американский Сенат принял закон о краткосрочном финансировании, который позволит предотвратить заморозку работы правительства страны. Об этом свидетельствуют данные голосования на сайте законодательного органа.

Эту меру поддержали 77 сенаторов, против проголосовали 13 человек. Для принятия были необходимы голоса как минимум двух третей законодательного органа. Теперь документы пойдет на подпись президенту Джо Байдену.

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Текущий лимит временного финансирования правительства для некоторых ведомств истекает 1 и 8 марта. Новый документ продлит эти сроки до 8 и 22 марта, позволяя законотворцам больше времени для согласования полноценного бюджета страны на год.

Ранее стало известно, что конгресс США нашел способ не останавливать работу правительства в марте. Для этого политики одобрят первый пакет законов о финансировании, который затронет наименее спорные области — сельское хозяйство, науку, энергетику, юстицию и военное строительство.