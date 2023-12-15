Мир 15 декабря 2023, 01:12 Сенат США отложил рождественские каникулы ради работы над помощью Украине Американский сенат отложил каникулы для принятия решения о помощи Украине Unsplash

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Сенат Соединенных Штатов принял решение отложить рождественские каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Украине. Об этом сообщил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, чьи слова привело РИА «Новости».

«После того как мы закончим сегодня, Сенат вернется в понедельник», — заявил политик.

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Уточняется, что палата представителей конгресса США решила не откладывать каникулы. Американские конгрессмены продолжат работу уже в январе 2024 года.

Вечером 14 декабря стало известно, что конгресс и сенат Соединенных Штатов одобрили проект оборонного бюджета на 2024-й год. Согласно документу, для Украины предусмотрели 800 миллионов долларов.

В НАТО ранее признали, что Украина перестала быть в центре внимания Запада. Журналисты телеканала CNN указали на задержки с согласованием помощи украинской стороне.