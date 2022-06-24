Сенат США одобрил ужесточение контроля над оружием

Первый за последние десятилетия крупный федеральный закон о контроле над оборотом оружия принял Сенат США. Это произошло после череды случаев стрельбы в школах и других общественных местах, сообщил телеканал CNN.

Законопроект разработали республиканцы и демократы. Они призвали выделить миллионы долларов на программы по психическому здоровью, школьной безопасности, кризисного вмешательства и стимуляцию штатов по ведению Национальной системы мгновенной проверки криминального прошлого несовершеннолетних. Также конгрессмены предложили усложнить процедуру покупки оружия людьми от 18 до 21 года и отрегулировать «лазейку для бойфренда» — пробел в законодательстве, благодаря которому осужденные за домашнее насилие американцы могут владеть огнестрельным оружием.

Автор статьи отметил, что этот пакет мер станет самым значительным из всех федеральных законов, направленных на борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия, после истечения 10-летнего запрета на штурмовое оружие в 1994 году. Однако он не запрещает какое-либо оружие и далеко не соответствует тому, чего требуют американцы.

За принятие закона выступили 65 человек, 33 политика проголосовали против. Теперь его передадут на голосование в Палату представителей и только после этого документ попадет на подпись Джо Байдену.

С начала года в общественных местах США произошло несколько громких случаев стрельбы. Так, в Техасе местный житель открыл огонь на территории начальной школы, в Оклахоме мужчина применил оружие в медицинском центре.