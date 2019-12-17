Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год, который начался 1 октября. В него включена военная помощь Украине и санкции против газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на итоги голосования, документ вскоре поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. Ранее он утверждал, что готов его незамедлительно подписать. Военный бюджет предусматривает средства на санкции против «Северного потока — 2», противодействие России в различных областях и 300 миллионов долларов на помощь Украине.

Немецкие СМИ ранее сообщали, что Берлин готов предпринять «конкретные меры» на возможные санкции США в отношении «Северного потока — 2». Также сообщалось, что газопровод может быть достроен за месяц. В этом случае правительству ФРГ удалось бы избежать американских санкций. Пресс-служба компании Nord Stream 2 отказалась комментировать эту информацию сообщив, что не намерена спекулировать на данную тему.