Сенат США назвал условия отмены новых антироссийских санкций

Согласно новому тексту, введение ограничений в отношении России за вмешательство во внутреннюю политику США возможно только после подтверждения этой информации разведкой и Госдепом. Санкции снимут, если в течение трех месяцев появятся доказательства непричастности Москвы. Свои доклады американские ведомства будут представлять в Сенат каждые 90 дней.

Таким же образом, возможно снятие с России санкций за «агрессию» против Украины. Но здесь доклад, который должен подтвердить или опровергнуть причастность Москвы в военных действиях, Госдеп и разведка должны представить в течение 45 дней.

Санкционный пакет DASKA предусматривает ограничения в отношении суверенного госдолга России и ряда российских банков. Окончательное решение остается за президентом США.

Ранее против принятия закона выступила американская Торговая палата, которая заявила, что санкции нужно направить против конкретных целей, а не делать их карательными, так как в итоге ущерб понесут американские компании.