Мир 07 июня 2023, 16:05 Сенат Швейцарии одобрил поправку о реэкспорте оружия на Украину Сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую реэкспорт оружия на Украину Википедия

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Швейцарский сенат поддержал поправку, которая разрешает реэкспортировать боеприпасы и оружие этой страны на Украину. Информация появилась на сайте парламента.

«Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты», — сказано в сообщении.

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Эту позицию подтвердила и верхняя палата парламента — Совет кантонов. Уточняется, что «за» проголосовали 22 политика, против — 17, еще четыре воздержались. Поскольку некоторые представители центристов, левых и Народной партии высказались против, депутаты Национального совета (нижняя палата парламента — прим. ред.) вернуться к этому вопросу позже.

Из законопроекта следует, что передачу военной техники Швейцарии из третьих стран могут разрешить в государство, которое участвует в конфликте. Это будет возможно, если оно использует «свое право на самооборону в соответствии с международным правом». При этом покупающие оружие и боеприпасы страны обяжут подписать декларацию о недопустимости реэкспорта.

«Но этот срок будет ограничен пятью годами для государств, разделяющих ценности Швейцарии и имеющих сопоставимый режим экспортного контроля», — сказано в сообщении.

Новое положение получит и обратную силу. Постоянный представитель Швейцарии при ООН Кристин Берисвиль говорила в мае о том, что реэкспорт швейцарского оружия киевскому режиму невозможен без изменения законодательства. Швейцария отклоняла запросы ФРГ, Дании, Испании о реэкспорте на Украину своих боеприпасов, следуя принципу военного нейтралитета. Об этом напомнило РИА «Новости».