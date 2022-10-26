Сенат Польши признал власти России «террористическим режимом» | 360°

Мир 26 октября 2022, 16:59 Сенат Польши признал власти России «террористическим режимом» Сенат Польши принял резолюцию о признании властей России «террористическим режимом» РИА "Новости"

Читать 360tv в

Сенат Польши принял резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом». В поддержку этого документа выступили 85 сенаторов, сообщил ТАСС.

Польский Сенат также призвал оказать поддержку Международному уголовному суду, который расследует дела о преступлениях на Украине. Отдельно сенаторы поблагодарили поляков за помощь украинским беженцам.

Реклама

Ранее польские власти начали рассматривать возможность сократить социальные выплаты украинцам, которые въехали в страну.

Реклама

В середине октября резолюцию, согласно которой Россия признается «террористическим режимом», приняла Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Инициатором рассмотрения этого документа стал представитель Европейской народной партии от Литвы Эмануэлис Зингерис.

Власти Эстонии 18 октября также признали российский режим «террористическим». Такое решение единогласно поддержали 88 депутатов местного парламента, сообщил RT.