Сенат назначил голосование по импичменту Трампу

На заседании в пятницу сенаторы с перевесом в два голоса (51 против 49) проголосовали против вызова новых свидетелей на слушания по импичменту. До финального голосования пройдет еще одно заседание: 3 февраля члены верхней палаты от Республиканской и Демократической партий смогут еще раз выразить свою позицию по этому вопросу.

Голосование по обоим пунктам обвинения против главы государства состоится 5 февраля в 16:00 по местному времени (в полночь 6 февраля по Москве).

Трампа обвиняют в злоупотреблении властью из-за увязывания военной помощи Украине с расследованием против семьи своего политического конкурента Джо Байдена. Второй пункт обвинения — препятствие парламентскому расследованию.

Для отрешения президента от должности требуются голоса двух третей сенаторов. Так как большинство в Сенате принадлежит республиканцам, а Трамп баллотировался от этой партии, считается, что 5 февраля станет днем оправдания президента.