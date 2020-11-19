Сенат Франции вынесет на голосование резолюцию о независимости Карабаха

Один из авторов инициативы, сенатор Брюно Ретайо, написал в Twitter, что рассмотрение проекта назначено на 25 ноября. Резолюции верхней палаты французского парламента имеют рекомендательный характер. Власти Франции не обязаны их выполнять, уточнило РИА «Новости».

Официальный Париж ранее поддерживал Ереван в его противостоянии с Баку во время конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Франции Эммануэль Макрон после прекращения огня в регионе позвонил премьеру Армении Николу Пашиняну. Французский лидер заявил о своих дружеских чувствах к армянскому народу и о готовности принятия политического решения, которое должно быть справедливым и долгосрочным для всех сторон конфликта.

Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван перекладывали друг на друга ответственность за эскалацию. Спустя полтора месяца, 10 ноября, Армения, Азербайджан и Россия подписали совместное соглашение о прекращении огня в Карабахе. Российская Федерация направила туда своих миротворцев. Это решение президента Владимира Путина поддержал Совет Федерации.