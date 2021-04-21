По итогам четырехчасового заседания депутаты верхней палаты парламента Чехии призвали максимально сократить численность сотрудников российского посольства в Праге до одного посла. Они также предложили правительству разорвать с Москвой договор о дружеских отношениях. За это проголосовали 67 сенаторов из 72.

Как стало известно информационному агентству СТК, парламент признал взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году актом государственного терроризма, направленного против одного из государств — членов Евросоюза. Сенаторы не предоставили доказательств причастности спецслужб России к происшествию, но рекомендовали правительству опубликовать данные об атаке на Врбетицу, которые не подлежат режиму секретности. Так они надеются избежать распространения дезинформации.

Верхняя палата чешского парламента предложила обсудить случившееся во Врбетице на заседании Совбеза ООН и с руководящими органами Евросоюза и НАТО. Правительство должно воспользоваться всеми «возможностями и инструментами, которые предоставлены Чехии благодаря членству в этих организациях».

По мнению сенаторов, следует исключить обращения к российским заинтересованным сторонам в связи с подготовкой строительства АЭС или любых других критических элементов инфраструктуры.

Министр иностранных дел Якуб Кулганек сообщил в Twitter, что разговаривал с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом. По его данным, 22 апреля североатлантический блок подробно рассмотрит дипломатически спор между Россией и Чехией на брифинге для послов стран-членов НАТО с участием директора Информационной службы безопасности (BIS) Михала Куделки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала чешских дипломатам оставить ультимативный тон для общения с партнерами по НАТО.