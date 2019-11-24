Сенат Боливии одобрил новые выборы президента

Законопроект предусматривает избрание новых членов региональных избирательных комиссий и Высшего избирательного суда, а также проведение выборов президента, вице-президента и членов обеих палат парламента в кратчайшие сроки.

Также сенаторы аннулировали победу Эво Моралеса на президентских выборах, состоявшихся в октябре 2019 года.

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Законопроект, принятый сенаторами, разрешает участие в выборах всех зарегистрированных политических объединений, но делает невозможным выдвижение кандидатов, которые уже дважды избирались.

Назначение новых руководителей избиркомов состоится в течение 20 дней после одобрения законопроекта нижней палатой парламента.

Всеобщие выборы пройдут в 2020 году.

После победы Моралеса на выборах в стране начались масштабные акции протеста. Политика, руководившего страной с 2006 года, обвинили в фальсификациях. В ноябре политик под давлением армии объявил об отставке и уехал в Мексику. Второй вице-спикер Сената Жанин Аньес стала временным главой государства.