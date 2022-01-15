Сенат Аргентины подвергся хакерской атаке

Верхняя палата парламента Аргентины оказалась под атакой хакеров. Такое сообщение распространила пресс-служба Сената страны в своем Twitter. Там отметили, что это уже не первый государственный орган, попавший под атаку за последние несколько месяцев.

«12 января в 4:00 [10:00 мск] Сенат подвергся атаке хакеров. Подобным атакам, совершенным при помощи программ-вымогателей, за последние месяцы подверглись различные госорганы, судебная власть и крупные компании», — говорится в сообщении.

Однако в Сенате призвали не опасаться последствий действий злоумышленников в данном случае. Там отметили, что хакерам могла стать доступной только та информация, которая и ранее находилась в свободном доступе. На текущий момент уже удалось восстановить большую часть всех данных, изолировать оборудование, которое особенно чувствительно к таким атакам. На текущий момент сайт Сената Аргентины все еще недоступен.

Как сообщила газета La Nación, атака со стороны хакеров затронула в том числе и систему наблюдения, которая действует в здании верхней палаты парламента.